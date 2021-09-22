Студента РУДН проверила полиция после сообщения о хранении оружия

Стражей порядка вызвали соседи юноши

Наряд полиции прибыл в общежитие РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве с проверкой после того, как было получено сообщение о хранении оружия. Стражей порядка вызвали бдительные жильцы, заметившие у одного из студентов автомат.

"Студент, которого соседи заподозрили в хранении оружия, объяснил, что автомат является страйкбольным, он купил его около года назад… Автомат оружием не является, сейчас он планирует его продать", - приводит слова представителя полиции РИА Новости.

Тем не менее, полицейские проверили активность студента в социальных сетях – в частности, обратили внимание на то, состоит ли он в группах, связанных с расстрелом людей. Подозрения не подтвердились.

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