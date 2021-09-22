"Измена Родине": российских гандболистов заподозрили в ставках на свои матчи

Спортсменам может грозить наказание вплоть до лишения свободы

Грандиозный скандал разразился в юношеской сборной России по гандболу. Спортсмены провально выступили месяц назад на чемпионате Европы, заняв предпоследнее место. По версии следствия, такие результаты были тщательно спланированы. 8 атлетов делали ставки на игры с собственным участием, получали от представителей букмекерских контор информацию о желаемом исходе матчей. И сами "подгоняли" результаты игры под получение выигрыша.

Предпоследнее место мужской молодежной сборной России на чемпионате Европы у многих вызвало вопросы. Как такое возможно в виде спорта, где женская команда десятилетиями сохраняет мировое лидерство? Или почему, дважды встречаясь со сборной Австрии на одном турнире, в первом матче наши спортсмены проигрывают 17 мячей, а во втором вдруг выигрывают сразу 7? Ларчик просто открывался. У федерации гандбола есть все основания полагать, что юниоры на самом деле играли не в гандбол за сборную страны, а в тотализатор ради собственной выгоды.

"Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене Родине. Мы можем постараться поправить спортивную составляющую, однако лучшие технологии, оборудование и научные группы не в состоянии привить морально-этические нормы, которые делают из способных спортсменов великих атлетов, отстаивающих честь своей страны", - говорит президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Расследование продолжается. На данный момент из-за подозрений в неспортивном поведении от участия в соревнованиях отстранены восемь спортсменов - это половина юниорской сборной. По три игрока из "Чеховских медведей" и ЦСКА, еще два - из краснодарского клуба "СКИФ". Обо всех специалисты говорят: перспективные и талантливые гандболисты.

"Они представляли сильнейшие российские клубы и были на подходе к основному составу. В том поколении, которое участвовало в Чемпионате Европы, скажем так, они были лучшими", - говорит спортивный журналист Борис Ходоровский.

Но, похоже, победам и блестящему спортивному будущему они предпочли быстрый и грязный заработок. По версии следствия, атлеты получали от представителей букмекерских контор информацию о желаемом исходе матчей, затем обеспечивали нужный результат и делили вознаграждение. Свои действия, по сообщениям СМИ, спортсмены объясняли нехваткой средств.

"Говорю вам сейчас не как административный работник, говорю, как спортсмен, - я всю жизнь в этом виде спорта. И мое глубокое убеждение, что и условия, и обеспечение у этой команды в целом, и у ребят, на мой взгляд, более чем достаточные. Это можно приравнять к допингу, ни больше ни меньше. Это зараза, которая разрушает российский спорт", - заявил генеральный директор Федерации гандбола России, глава комиссии по этике Лев Воронин.

Мужской гандбол в России уже давно в глубоком кризисе. И теперь, кажется, ясно, почему. Один только недавний провал на юниорском континентальном первенстве привел к тому, что наша сборная опустилась во второй дивизион молодежных соревнований Европы. О недопустимости договорных матчей и, особенно, когда на кону честь страны, заявил министр спорта России.

"Право представлять Российскую Федерацию на международной арене должны получать лучшие из лучших - и не только в том, что касается физических и игровых характеристик, но, в первую очередь, моральных качеств. То же относится к тренеру, который должен быть примером для своих подопечных, нести ответственность и за спортивные результаты, и за воспитание игроков", - уверен министр спорта России Олег Матыцин.

Федерации гандбола России уже рекомендовали расторгнуть контракт с главным тренером молодежки Виталием Ивановым. 29 сентября комитет по этике выступит с докладом. Если факт неспортивного поведения игроков будет доказан, их ждет дисквалификация, вплоть до пожизненной, штрафы и, возможно, как говорят юристы, даже тюремное заключение на срок до пяти лет.

Ольга Оксенич, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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