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Эксперт: кампания по дискредитации выборов провалилась

22:25
  • среда
  • 22 сентября 2021

Информационные атаки были организованы крайне бездарно

Силы на Западе, которые были заинтересованы в подрыве прошедших выборов в Госдуму и объявлении их итогов нелегитимными, потерпели очевидное поражение. Повлиять на результаты голосования и общественное мнение в России не удалось. Об этом шла сегодня речь на круглом столе, посвященном внешним воздействиям на ход избирательного процесса.

У экспертов сложилось впечатление, что информационные атаки, проведенные накануне выборов, были организованы крайне бездарно и не имели шансов на успех. Возможно, попытки вмешательства рассматривались западными политтехнологами как тестирование приемов, которые планируется применить в преддверии выборов 2024 года. На думской кампании эти методы, со всей очевидностью, не сработали.

"Было ясно, что независимо от того, какие лейблы Запад будет лепить к нашей избирательной кампании, все равно выборы состоятся, они будут организованы согласно нормативным документам, протоколам, требованиям. На эти выборы придут избиратели, они проголосуют. Новый парламент будет все равно выпускать и принимать законы, и граждане все равно будут их исполнять, если они законопослушны. При этом, выполняя законы, которые разрабатывает и принимает новый парламент, они будут демонстрировать фактор признания его легитимности и признание легитимности результатов выборов", - заявил президент ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.
 

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