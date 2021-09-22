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Зеленский бросил друга ради выступления в ООН

20:07
  • среда
  • 22 сентября 2021

Покушение на помощника не повлияет на график визита президента Украины в США

Владимир Зеленский не намерен вносить изменения в график своего визита в США. Президент Украины выполнит всю программу – несмотря на покушение на его помощника и друга Сергея Шефира.
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"Если бы у меня не было того статуса и того доверия, и я не был бы президентом Украины, то мой приоритет был бы находиться рядом с моим другом. Но мы понимаем, что сначала я президент, затем отец, муж, сын, потом уже товарищ. Я должен прежде всего представлять государство", - сказал Зеленский журналистам в Нью-Йорке.

Украинский лидер считает, что не имеет права сорвать встречи. По словам президента, гон обязательно будет представлять Украину на Генассамблее ООН. А вот после этого, пообещал Зеленский в эфире телеканала "Дом", он не будет ни отдыхать, ни ходить по ресторанам – а сразу отправится домой.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом. В машину попало более десяти пуль, был ранен водитель. Соратники Зеленского говорят о мести контрабандистов и криминальных авторитетов, а некоторые уже разглядели в покушении "российский след".

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