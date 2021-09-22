"Новая жизнь": актриса Ксения Теплова родила дочь

Малышку назвали Александрой
Актриса Ксения Теплова стала мамой во второй раз. В среду 35-летняя артистка сообщила в инстаграме, что у нее родилась дочь Александра.
Теплова опубликовал в соцсети снимок, на котором позирует, будучи в положении, и радостно улыбается. В подписи Ксения призналась, что роды состоялись еще в минувшие выходные.
"19.09.2021. У нас родилась Александра Артемовна Быстрова! Новая жизнь", - сообщила звезда.
Теплову поспешили поздравить друзья. Так, теплые комментарии оставили актрисы Светлана Колпакова, Кристина Бабушкина и другие знаменитости.
Ксения Теплова замужем за актером Артемом Быстровым. Вместе супруги растят дочь Марию.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram