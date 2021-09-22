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"Новая жизнь": актриса Ксения Теплова родила дочь

20:16
  • среда
  • 22 сентября 2021

Малышку назвали Александрой

Актриса Ксения Теплова стала мамой во второй раз. В среду 35-летняя артистка сообщила в инстаграме, что у нее родилась дочь Александра.

Теплова опубликовал в соцсети снимок, на котором позирует, будучи в положении, и радостно улыбается. В подписи Ксения призналась, что роды состоялись еще в минувшие выходные.

"19.09.2021. У нас родилась Александра Артемовна Быстрова! Новая жизнь", - сообщила звезда.

Теплову поспешили поздравить друзья. Так, теплые комментарии оставили актрисы Светлана Колпакова, Кристина Бабушкина и другие знаменитости.

Ксения Теплова замужем за актером Артемом Быстровым. Вместе супруги растят дочь Марию.

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