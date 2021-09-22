Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

Есть жертвы

Обстоятельства столкновения легкового автомобиля с маршрутной "Газелью" на Ставрополье проверяет краевая прокуратура. Известно о двоих погибших в результате аварии, несколько человек пострадали.

"ДТП произошло в городе Железноводске. При столкновении маршрутки и легкового автомобиля двое погибли и восемь человек ранены, их осматривают медики", - сказал собеседник "Интерфакса".

По факту ДТП в Железноводске назначена проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

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