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Россия возобновляет авиасообщение с ЮАР и Данией

20:49
  • среда
  • 22 сентября 2021

Также увеличивается число регулярных рейсов по ранее открытым направлениям

Россия возобновляет с 5 октября авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Самолеты также начнут летать на Гоа и Тенерифе.

Как говорится в Telegram-канале правительства, в следующем месяце увеличится количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку.

При этом Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября.

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