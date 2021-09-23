Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Почти у всех знаков будет тяжелый день

♈ Овен

Стоит отказаться от любых активностей, связанных с карьерой и финансами. Уделите время семье, друзьям, творчеству. Это поможет занять мысли.

♉ Телец

Сегодня день, который наложит отпечаток на все сферы деятельности. Нежелательно отправляться в поездки, тратить деньги. Этот период подойдет только для ухода за внешностью и работы с психологом.

♊ Близнецы

Сказанное вами в этот день принесет неприятности, поэтому тщательно подбирайте интонацию, взвешивайте каждое слово. Не пытайтесь обманывать или коверкать информацию.

♋ Рак

Займитесь собой, жилищем, автомобилем. Неплохое время, чтобы привести в порядок имущество, украсить его предметами интерьера, изменить собственный стиль или привычки.

♌ Лев

Этот период будет полезен, если вы давно хотели избавиться от зависимостей. Займитесь также и ментальным здоровьем. Тогда день, несмотря на негативные вибрации, окажется весьма продуктивным.

♍ Дева

Перестаньте контролировать всё и всех, так можно сойти с ума. Попробуйте провести день в качестве наблюдателя, выйдите из зоны ответственности.

♎ Весы

С виду вы спокойны, хотя в душе бушует ураган. Уже с утра вы ощутите прилив негативной энергии. Ваша интуиция подскажет, как действовать. Выбирайте решение, которое первое придет на ум.

♏ Скорпион

Вам захочется отправиться в путешествие, срочно увидеть старого знакомого. Скорее всего, это ваш внутренний ребенок бунтует. Объясните ему, что дела можно перенести на более благоприятное время.

♐ Стрелец

Нехороший день, из-за которого вы ощутите разбитость и грусть. Проецируйте эмоции на творчество. И не зацикливайтесь на плохом.

♑ Козерог

Так как вы заранее продумали, чем займетесь в столь неблагоприятное время, вы сможете пережить его практически без вреда. Любимые сериалы, вкусная еда – вот ваше оружие против хандры.

♒ Водолей

Эмоции сегодня возьмут верх, что скажется на качестве общения. Близкие не поймут вашего недовольства. Не доводите ситуацию до скандала, ищите пути отступления.

♓ Рыбы

Проведите этот день рядом с любимым человеком. Он приготовит нечто интересное и романтичное, что отвлечет вас от неприятных мыслей.

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