Бразильская делегация в ООН ушла на самоизоляцию

У одного из делегатов – положительный тест на коронавирус

Бразильская делегация на Генассамблее ООН ушла на двухнедельную самоизоляцию. Причина – выявленный случай заражения коронавирусом, сообщили в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Подчеркивается, что контакты больного COVID-19 делегата на ГА ООН были отслежены, у персонала ООН тесных контактов с заболевшим не было. Сам генсек с делегатом, у которого был выявлен коронавирус, не контактировал.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступал на сессии Генассамблеи ООН накануне. Ушел ли на самоизоляцию бразильский лидер, не уточняется, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram