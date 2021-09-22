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Бразильская делегация в ООН ушла на самоизоляцию

21:18
  • среда
  • 22 сентября 2021

У одного из делегатов – положительный тест на коронавирус

Бразильская делегация на Генассамблее ООН ушла на двухнедельную самоизоляцию. Причина – выявленный случай заражения коронавирусом, сообщили в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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Подчеркивается, что контакты больного COVID-19 делегата на ГА ООН были отслежены, у персонала ООН тесных контактов с заболевшим не было. Сам генсек с делегатом, у которого был выявлен коронавирус, не контактировал.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступал на сессии Генассамблеи ООН накануне. Ушел ли на самоизоляцию бразильский лидер, не уточняется, передает ТАСС.

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