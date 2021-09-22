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Число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 16

21:44
  • среда
  • 22 сентября 2021

Обстоятельства проверяет прокуратура

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с маршруткой на Ставрополье. В столкновении "Газели" с легковым автомобилем погибли два человека. Число пострадавших возросло до 16, сообщили в надзорном ведомстве.
Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

"Прокуратурой города Железноводска организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в городе... с участием легкового автомобиля и маршрутного такси", - говорится в сообщении прокуратуры.

Причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд Toyota Corolla на встречную полосу. В Управлении ГИБДД региона сообщают, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением. На место происшествия выехал прокурор города Железноводска, передает РИА Новости.

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