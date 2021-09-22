Помощника Зеленского обстреляли редкими для Украины патронами

МВД выясняет, когда раритет ввезли на территорию страны

МВД Украины установило происхождение патронов, которыми стреляли в помощника президента страны Владимира Зеленского. Как выяснилось, нападавшие на Сергея Шефира использовали боеприпасы, произведенные в Венгрии. На Украине такие патроны почти не использовались, заявил замглавы украинского МВД Евгений Енин.

"Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине… это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания их в Украину", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина 24".

22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом. В машину попало более десяти пуль, был ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

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