Киев потребовал от Вашингтона ежегодных выплат в 1 миллиард

Глава МИД Украины уверен, что для увеличения суммы есть все предпосылки

Сумму финансовой поддержки, которую оказывает Киеву Вашингтон, необходимо увеличить до 1 миллиарда долларов в год. Все предпосылки для этого есть, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам украинского министра, он уже ведет диалог по этому вопросу с конгрессом и администрацией США.

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год - это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - заявил Кулеба на брифинге в Нью-Йорке.

Глава украинского МИДа заверил журналистов, что многие в конгрессе США поддерживают его инициативу, Украина продолжит активно работать над ее воплощением. Кулеба считает, что значительная часть этой суммы должна расходоваться на сектор безопасности, передает "Интерфакс".

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