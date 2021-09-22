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Киев потребовал от Вашингтона ежегодных выплат в 1 миллиард

22:32
  • среда
  • 22 сентября 2021

Глава МИД Украины уверен, что для увеличения суммы есть все предпосылки

Сумму финансовой поддержки, которую оказывает Киеву Вашингтон, необходимо увеличить до 1 миллиарда долларов в год. Все предпосылки для этого есть, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам украинского министра, он уже ведет диалог по этому вопросу с конгрессом и администрацией США.
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"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год - это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - заявил Кулеба на брифинге в Нью-Йорке.

Глава украинского МИДа заверил журналистов, что многие в конгрессе США поддерживают его инициативу, Украина продолжит активно работать над ее воплощением. Кулеба считает, что значительная часть этой суммы должна расходоваться на сектор безопасности, передает "Интерфакс".

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