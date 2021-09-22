ФРС США решила сохранить базовую ставку

Об этом сообщается по итогам сентябрьского заседания

Базовая процентная ставка сохранится на уровне 0-0,25% годовых - решила Федеральная резервная система США. Решение принято на сентябрьском заседании ФРС.

Базовую ставку американский регулятор сохраняет уже в двенадцатый раз - после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. До этого на таком уровне ставка находилась только в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. Решение о снижении ставки в марте ФРС приняла в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Отмечается, что для большинства аналитиков эта новость не стала неожиданностью. Именно такой исход заседания ФРС они и предсказывали, передает РИА Новости.

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