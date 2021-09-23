В газовых проблемах Европы упрекнули Россию

От Москвы требуют решить проблемы ЕС

Европа готовится к холодной зиме и в ужасе закатывает глаза при виде цен голубое топливо – она зашкаливает за 900 евро за 1000 кубов. Эксперты, собаку съевшие на рыночных механизмах, срочно ищут виноватого, и кто будет отвечать за такое безобразие.

Известная газета Daily Express пугает европейцев острой нехваткой энергоресурсов, а это грозит масштабными отключениями электроэнергии, буквально замерзать будем.

Угольные и атомные станции закрывают, а всех европейских ветряков и солнечных батарей, как оказалось, не хватит, чтобы обогреть даже Соединенное королевство. В Британии созывают экстренное совещание на министерском уровне, где светлые головы решают, как противостоять небывалым ценам на газ и подсчитывают с ужасом насколько вырастут этой зимой цены на услуги ЖКХ.

Лучше всего европейские проблемы видны из Америки, там прямо сказали: надо искать манипуляции с ценами и противостоять им. Где искать – и так понятно. Как противостоять - не посоветовали. Хотя нет, посоветовали. Советник Госдепа Амос Хохштейн выдвинул России требование срочно увеличить поставки газа через территорию Украины.

Спасибо Хохштейну. Дмитрий Песков мягко объяснил Госдепу: "Я не сомневаюсь, что "Газпром" и специалисты "Газпрома" будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное — объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется".

Для тех, кто заключил с нами контракт заранее, задумавшись о том, что в Европе бывает холодная зима, что топливо нужно для промышленного производства, цена на газ в разы ниже, чем на спотовом рынке, где бесчинствуют спекулянты. Об этом в Германии говорят.

"По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам. О сознательном злоупотреблении существующими договорами нам неизвестно", - заявил представитель Министерства экономики и энергетики Германии.

Есть дефицит газа – цены растут. И не Россия эту цену устанавливает. К тому же в списке главных поставщиков сжиженного газа: Катар, Алжир, там что, заговор какой?

Сколько сил Америка потратила, чтобы остановить "Северный поток-2". Пугали европейцев: ведь у вас зависимость от российского газа развивается, вы что, не чувствуете? Ну да, кивали европейцы, уже 50 лет чувствуем, как российский газ получать по трубам начали. И все вроде бы нормально было.

Кажется, Москва заботится о европейской энергетической безопасности больше, чем ЕС. Решили отказываться от нефти в рамках тотального позеленения - вот вам газ. Газпром что, трубу перекрыл и газ прячет где-то в кремлевских подземельях?

Конечно, приказать из Вашингтона гнать газ через Украину можно. И обеспечивать саму Украину российским топливом. Только Незалежная на всех углах трубит, она энергетически независимая страна, что российский газ ей совсем не нужен, потому что он, понимаете, грязный. Услышав о грязном газе, эксперты посмеялись. Но если без шуток и политики, то Украине, чтобы не замерзнуть зимой, нужно просто заключить контракт с "Газпромом".

При наличии современного и безопасного "Северного потока-2" дряхлая газотранспортная система Украины никому по большому счету не нужна. К тому же там привыкли газ приворовывать. Да и дешевле по новой трубе.

Тут уже не двойные, а какие-то тройные что ли стандарты. Забыли газ купить, теперь пусть Россия переживает, как мы тут согреваться будем. В действительности все не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram