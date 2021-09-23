Эксперт назвал создание блока AUKUS оплеухой Франции

Брюссель не смог защитить своего партнера по ЕС

Смысл существования НАТО заключается не в конфронтации с Китаем, а в трансатлантической безопасности. Об этом напомнила министр Франции Флоранс Парли, выступая в Сенате. Там разгорелась жаркая дискуссия, после того как Австралия разорвала контракт на поставку подводных лодок с французской республикой и деньги ушли в Америку. Депутаты возмущены поведением союзников по НАТО, и обвиняют Парли в том, что она не смогла предусмотреть такого сценария. Париж выглядит уязвленным и ищет виноватых. Несмотря на то, что министр обороны с возмущением говорит об отсутствии политического диалога внутри НАТО, одновременно она делает оговорку, что выходить из альянса Франция не будет. На фоне всего этого шума посол Франции, демонстративно отозванный из Вашингтона, мирно вернется в американскую столицу.

Скандал между Францией и США с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Блок AUKUS, который сейчас создается (в него входят США, Великобритания и Австралия, - прим. редакции), это не только пощечина, оплеуха Франции, которая имела достаточно долгие отношения с Австралией, которая на сегодняшний день лишилась контракта на 66 млрд долларов, у которого только неустойка составляет 2 млрд долларов, который никто не спешит оплатить. Но самое главное, что создается новый военный союз – совершенно англо-саксонский. Ведь Австралия – это не только боевые кенгуру. Она полностью находится под протекторатом Великобритании. Лондон, когда входит в этот союз, заявляет о своих амбициях, в первую очередь, имперских. Они говорят: в этом союзе мы играем с США на равных, мы становится таким же политическим актором. Вопрос: насколько, получается, едина Европа? Как Брюссель отреагировал на ситуацию, которая произошла с партнером по ЕС? Казалось бы, что надо защищать своих, сказать: "Наших бьют, пора решать вопросы по-другому". Но Байден произносит речь и говорит о простых вещах: "Услышьте меня, мы создаем мир для всех вас. За ваши деньги. Вы будете платить за этот новый мир".

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