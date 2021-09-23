Найдены обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26

Судьба экипажа неизвестна

В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего накануне самолёта Ан-26. Судьба экипажа по-прежнему неизвестна, сообщают в МЧС. Всего на борту находились 6 человек.

К месту направлена группа спасателей, их сопровождают сотрудники заповедника. Место труднодоступное: вокруг густая тайга и болота. Возможности посадить вертолёт нет. Поисковая операция продолжалась всю ночь, к ней привлекли 140 специалистов, задействовали 35 единиц техники. С рассветом подключилась авиация.

Самолёт исчез с радаров накануне в 40 километрах от аэропорта, когда находился над территорией заповедника. Известно, что Ан-26 эксплуатировался на Дальнем Востоке более 40 лет. В последнем полёте он тестировал системы навигации и радионаблюдения. Шёл на высоте всего 600 метров.

Среди возможных причин ЧП рассматривают плохие погодные условия и ошибку пилотирования. МАК сформировал комиссию по расследованию. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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