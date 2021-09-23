"Не испытывайте удачу": Лавров пошутил про вступление России в НАТО

Министр встретился с генсеком НАТО

Насыщенная деловая программа сегодня у Сергея Лаврова. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН глава нашего МИД уже провёл серию встреч.

Отношения России и НАТО министр обсудил с Генсеком организации Йенсом Столтенбергом. Переговоры Лавров начал с шутки. Он обратился к журналистам и заявил: “Не испытывайте удачу, Россия не присоединится к альянсу”. Сама встреча прошла в закрытом для прессы режиме, но, как заявили в нашем МИД, в ходе переговоров Лавров в твёрдой форме обратил внимание собеседника на предложения России по снижению напряжённости между Москвой и НАТО.

Также российский министр встретился с новой главой британской дипломатии - Элизабет Трасс. Она сменила на этом посту Доминика Рааба, который ушёл в отставку после скандала из-за его отпуска в разгар афганского кризиса. Во время переговоров российская сторона констатировала отсутствие прогресса в решении проблем на пути к возобновлению полноформатного политического диалога между странами.

Особое внимание было приковано к переговорам с министром иностранных дел Польши. Это вторая подобная встреча с 2014 года.

Актуальные темы мировой повестки Лавров обсудил с главами внешнеполитических ведомств постоянных членов Совбеза ООН. В дискуссиях принял участие Генсек организации Антонио Гуттериш. На встрече уделили внимание ситуации в Афганистане, проблеме беженцев и террористической угрозе.

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