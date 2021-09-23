В Конгрессе США рекомендовали ввести санкции против 35 россиян

В перечень включены политики, бизнесмены и журналисты

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету, которая рекомендует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 граждан России.

В перечне россиян, на которых рекомендовано наложить ограничительные меры, входят пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Наряду с ними в рекомендательный санкционный список включены предприниматели Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Под ограничения также могут попасть главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Как утверждается в принятом в США документе, перечисленные россияне могут быть причастны к нарушениям прав человека.

Поправка имеет рекомендательный характер. Она еще не прошла рассмотрение в Палате представителей Конгресса полного состава. Текст документа опубликован на официальном сайте комитета по регламенту.

Ранее в сентябре Европарламент утвердил доклад с рекомендацией ужесточить общеевропейскую политику в отношении России. Документ содержит рекомендации по расширению антироссийских санкций, усилению европейского оборонного потенциала для сдерживания и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей", разработке стратегии максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов.

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