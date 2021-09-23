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Пенсионный фонд разъяснил порядок повышения пенсий в течение года

08:46
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Перерасчеты осуществляются как в фиксированные даты, так и независимо от периода года

Повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не имеет привязки к конкретным датам в течение года. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.
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Россиянам объяснили, что когда пенсионеру исполняется 80 лет, повышение пенсионных выплат происходит со дня достижения этого возраста. Самому гражданину не нужно что-либо предпринимать для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.

Если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере, необходимо подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд. Выплаты будут пересчитаны с нового месяца, независимо от периода года.

Наряду с этим есть перерасчеты пенсии, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. Например, 1 января индексируются страховые пенсии большинства россиян, а 1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Еще одной такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров и выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты в фиксированные даты осуществляются автоматически, без обращения со стороны пенсионеров, сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.

В Минтруде ранее рассказали, что с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 5,9%. По закону индексация пенсий для неработающих пенсионеров проводится выше годовой инфляции, а Минэкономразвития прогнозирует показатель на уровне 5,8%.

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