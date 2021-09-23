Опубликованы первые фотографии с места крушения Ан-26 под Хабаровском

Самолет упал в труднодоступном месте

В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего накануне самолёта Ан-26. К месту направлена группа спасателей, их сопровождают сотрудники заповедника.

МЧС по Хабаровскому краю опубликовало первые фотографии с места крушения самолета.

На снимках видно, что самолет упал в труднодоступном месте: вокруг густая тайга и болота. Возможности посадить вертолёт нет. В связи с этим к месту падения самолета выдвинулась наземная группировка спасателей, следователей и представителей других органов.

Самолёт исчез с радаров накануне в 40 километрах от аэропорта, когда находился над территорией заповедника. В последнем полёте он тестировал системы навигации и радио-наблюдения. Шёл на высоте всего 600 метров. Среди возможных причин ЧП рассматривают плохие погодные условия и ошибку пилотирования.

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