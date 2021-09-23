Рособрнадзор назвал причину нежелания отменять ЕГЭ

При этом вводить новые обязательные экзамены ведомство не планирует

Полная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может привести к снижению качества образования. Такое мнение в четверг, 23 сентября, высказали в Рособрнадзоре.

В ведомстве заявили, что единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению. Кроме того, Единый госэкзамен как вступительное испытание в вузах подтвердил востребованность в качестве эффективного механизма отбора абитуриентов.

В связи с этим отказ от ЕГЭ представляется нецелесообразным, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

При этом в ведомстве уточнили, что проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается. Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации нужно рассматривать с учетом целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства, рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в августе сообщил, что в течение 2022-2024 годах нововведения в ЕГЭ появятся по всем предметам, кроме информатики. При этом каких-то революционных изменений вводить не планируется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram