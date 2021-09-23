Центр Чумакова опроверг прекращение выпуска вакцины "КовиВак"

Модернизация производства сделает препарат доступнее для россиян

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН продолжает производство вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Об этом рассказал генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

В четверг, 23 сентября, средства массовой информации сообщили, что выпуск "КовиВака" приостановлен на несколько месяцев в связи с закрытием на модернизацию площадки, где производится сырье для препарата.

Однако Ишмухаметов пояснил, что модернизация производства закончилась в запланированные сроки, а производство вакцины уже осуществляется на новом оборудовании.

Глава Центра имени Чумакова подчеркнул, что в гражданский оборот уже выпущено 1,5 миллиона доз препарата, до конца 2021 года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз. Новое оборудование позволит нарастить производственные мощности в 2-2,5 раза. Благодаря этому в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо доступнее для всех россиян, сообщает ТАСС.

Правозащитники ранее заявили, что западные фармацевтические компании своими действиями создали искусственный дефицит вакцин от коронавируса. Это препятствует справедливому доступу всех стран к жизненно важному медицинскому товару.

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