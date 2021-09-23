Мобильное приложение МЭШ вышло в финал премии GESS Eduсation Awards

Число пользователей приложения достигло миллиона человек

Мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" (МЭШ) вышло в финал премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Приложение МЭШ номинировано в категории "Лучшее бесплатное приложение / программное обеспечение". На участие в конкурсе в разных номинациях было подано более 800 заявок из 59 стран. Победителей объявят в ноябре на конференции GESS Dubai.

Ракова отметила, что столичные власти делают все возможное, чтобы работа с сервисами "Московской электронной школы" была удобнее для учеников, учителей и родителей.

С этой же целью активно развивается мобильное приложение. Число его пользователей достигло миллиона. Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра.

Благодаря интеграции приложения с сервисом "Москвенок" родители школьников и дошколят могут контролировать посещаемость ребенка, узнавать состав блюд в меню детей и многое другое.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, рассказал, что благодаря мобильному приложению "Дневник МЭШ" учебные материалы школьной программы, расписание и оценки всегда находятся под рукой. Только в сентябре приложением воспользовались свыше 850 тысяч уникальных пользователей. Высокая оценка проекта подтверждает его успех и значимость на международном уровне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Анастасия Ракова ранее рассказала о новом контенте в Московской электронной школе. Количество виртуальных лабораторий в МЭШ выросло до 24. Еще одним важным новшеством МЭШ является портфолио ученика, не имеющее аналогов в России.

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