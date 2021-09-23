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Уехала на дачу: Меркель отклонила первый звонок Байдена

09:59
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Поступок президента США она посчитала неуместным

Ангела Меркель отказалась ответить на телефонный звонок Джо Байдена, так как у нее были свои планы на этот день. Об этом сообщает Wall Street Journal. Описываемые события произошли в пятницу, 22 января 2021 года, после вступления Байдена в должность президента США.

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После переезда в Белый дом американский лидер решил свой первый телефонный звонок в новом статусе сделать Ангеле Меркель. Таким образом он хотел подать знак о возвращении трансатлантической стабильности.

Однако у Меркель на этот счет были свои планы. Канцлер отказалась разговаривать с Байденом, поскольку должна была в этот день уехать в свой загородный коттедж под Берлином, где планировала заняться огородом и гулять возле озера, утверждает WSJ. Символические жесты американского коллеги она посчитала неуместными и попросила позвонить в другой день.

Разговор двух лидеров состоялся в понедельник, 25 января, когда Меркель вернулась в Берлин. В итоге свой первый телефонный звонок в качестве президента США Байден совершил премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

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