В Туве бывшего министра нашли раненым возле тела супруги

Чиновник в реанимации

Экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола обнаружили в квартире с ножевым ранением рядом с убитой женой.

Трагедия произошла в городе Кызыл вечером 22 сентября. В доме на улице Бай-Хаакская нашли тело хозяйки квартиры с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области груди, сообщили в Следственном комитете.

Тыт-оола положили в больницу. Как сообщает телеграм-канал Tuva Ulus, возможно, экс-министр сам убил свою жену, а затем попытался покончить с собой.

"Он находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся. <...> Состояние тяжелое, но стабильное", - рассказал источник РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Юрий Тыт-оол возглавлял министерство сельского хозяйства Тувы в 2015-2016 годах. Был осужден за мошенничество, получил четыре года колонии общего режима.

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