Глава СВР обвинил Скотленд-Ярд в попытке отвлечь внимание от позора в Афганистане

Нарышкин прокомментировал заявления о третьем россиянине в деле Скрипалей

Заявление Скотленд-Ярда о появлении третьего россиянина в так называемом деле Скрипалей является попыткой прикрыть предыдущую ложь или отвлечь внимание общественности от событий в Афганистане. С таким заявлением в четверг, 23 сентября, выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

21 сентября стало известно, что британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По утверждению Скотленд-Ярда, обвиняемый якобы является сотрудником российской военной разведки и руководил операцией по отравлению Скрипаля.

Нарышкин выразил мнение, что заявление о третьем россиянине в деле Скрипалей — "попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую".

Глава СВР также предположил, что Скотленд-Ярд пытается отвлечь внимание "от позора бегства из Афганистана — прежде всего войск Соединенных Штатов Америки и их союзников в лице, в том числе Великобритании",а также от неспособности НАТО поддерживать безопасность в том или ином регионе мира.

При этом в пресс-бюро СВР отказались дать комментарии относительно предъявления обвинений третьему подозреваемому по делу Скрипалей, сообщает РИА Новости.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое якобы было произведено на территории России. Москва категорически отвергает эти обвинения. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

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