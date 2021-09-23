Появилось видео с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Обломки нашли в районе горы Хребтовая

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра Министерства чрезвычайных ситуаций России обнаружил обломки самолета Ан-26, поиски которого велись с 22 сентября. Ведомство опубликовало видеозапись с места происшествия.

Обломки нашли в районе горы Хребтовая, высота которой превышает 900 метров. Предположительно, самолет разбился в труднодоступной местности.

Из-за высоких деревьев и сильных порывов ветра вертолет невозможно посадить в районе происшествия, также нельзя произвести десантирование спасателей. К месту падения самолета выдвинулась наземная группировка сил, в составе которой — спасатели, представители Следственного комитета и других надзорных органов.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России – 83 человека и 20 единиц техники, сообщается на официальном сайте хабаровского главка МЧС.

Самолет Ан-26, который проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов в Хабаровском крае, исчез с радаров в среду, 22 сентября. Утром 23 сентября спасатели МЧС нашли обломки самолета. Судьба шести человек, которые находились на борту, остается неизвестной.

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