Россия и США возобновят переговоры по стратегической стабильности

Стороны также обсудят взаимодействие в киберпространстве
Новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности пройдет в Женеве. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал американский посол Джон Салливан.
Выступая на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России, дипломат уточнил, что переговоры возобновятся на следующей неделе.
Салливан отметил, что стороны также обсудят сотрудничество в киберпространстве, сообщает ТАСС.
Консультации представителей России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в Женеве начались в июле 2021 года. Переговоры проводятся в развитие договоренностей президентов Владимира Путина и Джо Байдена о комплексном диалоге по данной тематике.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram