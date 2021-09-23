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Россия и США возобновят переговоры по стратегической стабильности

11:05
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Стороны также обсудят взаимодействие в киберпространстве

Новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности пройдет в Женеве. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал американский посол Джон Салливан.
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Выступая на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России, дипломат уточнил, что переговоры возобновятся на следующей неделе.

Салливан отметил, что стороны также обсудят сотрудничество в киберпространстве, сообщает ТАСС.

Консультации представителей России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в Женеве начались в июле 2021 года. Переговоры проводятся в развитие договоренностей президентов Владимира Путина и Джо Байдена о комплексном диалоге по данной тематике.

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