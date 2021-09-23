Россия и США возобновят переговоры по стратегической стабильности

Стороны также обсудят взаимодействие в киберпространстве

Новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности пройдет в Женеве. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал американский посол Джон Салливан.

Выступая на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России, дипломат уточнил, что переговоры возобновятся на следующей неделе.

Салливан отметил, что стороны также обсудят сотрудничество в киберпространстве, сообщает ТАСС.

Консультации представителей России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности в Женеве начались в июле 2021 года. Переговоры проводятся в развитие договоренностей президентов Владимира Путина и Джо Байдена о комплексном диалоге по данной тематике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram