Пригородный вокзал "Апрелевка" открылся на будущем МЦД-4

До конца года на Киевском направлении запланировано открытие ещё пяти станций

В Подмосковье открылась станция Апрелевка будущего маршрута МЦД-4. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети.

На месте старых платформ построен современный пригородный вокзал. Оборудован комфортный пассажирский терминал и крытый переход над путями, установлены лифты и эскалаторы. Рядом благоустроили территорию и сделали парковку. Выросла и пропускная способность станции - она сможет принимать более 6 тысяч пассажиров в день.

"Апрелевка" станет конечной точкой МЦД-4. До конца года на Киевском направлении запланировано открытие ещё пяти станций. Мэр отметил, что благодаря Московским транспортным диаметрам поездки между столицей и областью стали удобнее и короче.

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