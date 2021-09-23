Медведи вышли к людям в Иркутской и Магаданской областях

Такое происходит все чаще

В Иркутской области на территорию кемпинг-отеля вышел медведь. Хищник побродил по дорожкам, а затем ушёл в сторону дачного посёлка. Опасные соседи появились и на трассах горнолыжной школы в Магаданской области. Медвежата, которым нет ещё года, бродят по склонам. Как продолжать занятия юных спортсменов - пока не ясно.

Этих гостей в магаданской горнолыжной школе наблюдают уже давно, но так близко медвежата спустились впервые. В горнолыжной школе и сейчас занимаются дети. Пока нет снега, силовые тренировки идут в помещении. Медвежата агрессию не проявляют, только любопытство. Но все же они дикие животные, а значит, непредсказуемы и опасны. Сотрудники школы обратились за помощью к охотоведам.

"Обошли нас. То есть мы пошли сюда. А они верхом по склону обошли, и вернулись сюда, по этому склону", - говорит государственный инспектор первой категории Министерства природных ресурсов Магаданской области Юрий Бондаренко.

Спустя полчаса после вызова инспекторы обошли все склоны. Но обнаружили только следы медведей. Ширина передней лапы примерно 10 сантиметров. Такой размер говорит о том, что медведи маленькие, им, скорее всего, нет и года. Вероятно, по какой-то причине они остались без медведицы. И им будет сложно залечь на зиму в берлогу, они этому еще элементарно не научились.

"Они, я так понимаю, просто не адаптировались еще к дикой природе. Медведица куда-то делась, не знаю, поэтому подходят ближе к людям. Медведь есть медведь, это не собака. Он ударом лапы может легко человека убить или переломать кости. Будет спать где-то в кустах, человек с ведром пошел туда, пуганул его, он кинется. Если свистеть, кричать, себя обозначать, они не пойдут, будут убегать", - объясняет государственный инспектор первой категории Министерства природных ресурсов Магаданской области Юрий Бондаренко.

Возможно, медведи все-таки ушли в леса. Однако охотоведы пока будут дежурить здесь каждый день. Инспекторы настоятельно рекомендуют людям в ближайшее время не подниматься на эти склоны. А в горнолыжной школе на всякий случай учат правила поведения при общении с медведем.

"Главное, чтобы страха не было. Он чувствует, как ты его боишься. Отступаешь, а желательно чуть-чуть шаг на него сделать. Ну, из опыта", - говорит главный тренер "Русской горнолыжной школы - Магадан" Николай Нестеренко.

В нынешнем году медведи выходят к людям особенно часто. И не только в Магадане. В разных регионах страны. В Иркутской области медведь посетил кемпинг. В Сочи косолапого камера видеонаблюдения засекла ночью в жилом районе. Впрочем, они не останавливаются и днем. Целое медвежье семейство обнаружили в районе Горной Олимпийской деревни.

Другой медвежонок выбежал на дорогу в районе Роза хутор. И практически сразу угодил под машины, последовал мощный удар. Медвежонок остался жив. Но такая неожиданная встреча может быть опасна, как для людей, так и для самих животных.

Юлия Богоманшина, Наталья Тарасова. "ТВ Центр".

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