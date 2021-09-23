Министр спорта: в России создана жесткая антидопинговая система

Представители Совета Европы посетили Московскую антидопинговую лабораторию

В Москве завершила свою работу мониторинговая группа Совета Европы. Специалисты проверяли, как в нашей стране выстраивают систему борьбы с допингом.

В состав группы вошли представители органов государственной власти и национальных антидопинговых организаций Кипра, Польши, Австрии и других стран. За три дня эксперты провели встречи в Министерстве спорта, Олимпийском и Паралимпийском комитетах, побывали в РУСАДА и Московской лаборатории, а также пообщались с представителями спортивных федераций и самими спортсменами.

По итогу эксперты дадут рекомендации, которые помогут сделать работу в области антидопинга еще более эффективной.

"Было отмечено, что в настоящее время в России создана сильная и жёсткая система противодействия допинга. Работает активно межведомственная рабочая группа, которая включает представителей министерств, ведомств, общественных организаций. И создана команда на уровне регионов", - сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram