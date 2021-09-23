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Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу

11:20
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Можно только из отеля в зал переговоров и обратно

Российской делегации запретили свободно перемещаться на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Это произошло из-за того, что страны ЕС не признают вакцинацию препаратом "Спутник V", передает РИА Новости.

"Нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи" , - объяснил заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый.

При этом в отношении украинской и турецкой делегаций, которые тоже приехали из "красной зоны", но привиты вакциной Pfizer, не действуют никакие ограничения.

"Как-то это все выглядит не очень", - отметил Круглый.

Сессия ПАСЕ начнется в понедельник, 27 сентября. В состав российской делегации вошли семь сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совфеда по международным делам Сергеем Кисляком, а также 11 депутатов под руководством Петра Толстого.

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