Игорь Крутой признал внебрачного сына

Композитор предложил новоявленному наследнику сдать анализ ДНК

Композитор и продюсер Игорь Крутой признал своего внебрачного сына Якова и поддерживает с ним общение.

Яков Мирошников узнал о своем звездном отце достаточно давно, еще в подростковом возрасте. Парня воспитывала мама Ирина и ее новый избранник Сергей.

Выйти на связь с биологическим отцом Яков решился недавно. Игорь Крутой рассказал, что звонок новоявленного наследника стал для него неожиданностью. Тем не менее, народный артист России пообщался с Яковом.

Как рассказал Крутой в эфире телеканала "Россия 1", он предложил объявившемуся сыну сдать анализ ДНК, а затем, в зависимости от результатов, определиться относительно личной встречи.

Судя по тому, что композитор рассказал своим подписчикам в соцсетях о поздравлении от Якова с днем рождения, история получила счастливый финал, сообщает "СтарХит".

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