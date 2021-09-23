COVID-19: в России впервые за месяц выявили больше 21 тысячи заболевших

Вылечились 16567 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21438 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Это самый высокий показатель с 21 августа, когда была выявлена 21 тысяча заболевших.

Скончались за сутки 820 человек, выздоровели 16567 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3445. В Московской области за сутки заболели 936 человек, в Санкт-Петербурге - 1698.

За весь период пандемии в стране выявлено 7354995 случаев инфекции. Умерли 201445 пациентов. Выздоровели 6558780 человек.

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