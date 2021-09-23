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"Магнит" и "Пятерочку" обязали снизить цены на продукты в Подмосковье

11:59
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Ситуацию нужно исправить за 10 дней

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цен в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Московской области.
Минпромторг объяснил стабилизацию цен на продукты

В некоторых муниципальных образованиях региона, где торговые сети занимают доминирующее положение, обнаружили случаи завышения цен на одни и те же продовольственные товары более чем на 10%. Речь идет, в частности, о стоимости пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины.

Управление ФАС по Подмосковью выдало компаниям "Агроторг" и "Тандер" (операционные структуры сетей "Пятерочка" и "Магнит") предупреждения о необходимости снизить цены в 10-дневный срок.

В противном случае против них будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, передает "Интерфакс".

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