"Думала, хватит инсульт": Гузеева рассказала, как ее довели до приступа на съемках

Гостьи передачи "Давай поженимся!" произвели сильное впечатление на ведущую

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что съемки одного из выпусков передачи "Давай поженимся!" чуть не закончились для нее на больничной койке.

До гипертонического криза звезду довела мать потенциальной невесты, сопровождавшая ее в телестудии. По мнению Гузеевой, женщина словно прошла курсы, "где повышают твое скотство, агрессию и дебилизм". Несчастная девушка пыталась достучаться до матери, однако та "просто сидела и измывалась".

Это произвело на ведущую, мать двоих детей, такое сильное впечатление, что у нее поднялось давление и развился страшный гипертонический криз.

Однако несмотря на подобные случаи, Гузеева не собирается расставаться с проектом "Давай поженимся!". Звезда подчеркнула, что не испытывает брезгливости в духе "веду "Спокойной ночи, малыши", а вообще я хочу сыграть Электру на большой сцене". На YouTube-шоу "Скажи Гордеевой" ведущая напомнила, что это ее хлеб и профессия, которой она училась.

Лариса Гузеева обычно с легкостью дает отпор неприятным персонам. Например, в соцсетях звезда с иронией отвечает на нападки хейтеров, в том числе критикующих ее внешность.

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