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Опрос показал, откуда россияне чаще всего узнают новости

12:21
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Телевидение обошло интернет по популярности среди источников новостей

Главными источниками новостей о событиях в России служит телевидение. Об этом рассказали 42% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Социальные сети и блоги в интернете назвал 21%, новостные, аналитические и официальные сайты — 20%, разговоры с людьми — 5% и мессенджеры — 4%.

Почти половина, 47%, респондентов россиян чаще всего узнают новости экономики и общественно-политической жизни страны и своего региона из эфиров центрального телевидения. На втором месте по востребованности — социальные сети и блоги в интернете, их назвали 42% респондентов. 40% опрошенных черпают новости из разговоров с другими людьми. 36% назвали официальные, аналитические и новостные интернет-сайты, 31% — региональное и местное телевидение.

Самыми популярными соцсетями и мессенджерами у россиян оказались WhatsApp (83%), YouTube (75%), "ВКонтакте" (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В мае опрос показал, что 58% россиян считают интернет неотъемлемой частью жизни и не готовы от него отказаться. При этом 62% опрошенных заявили, что реальная жизнь интереснее виртуальной.

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