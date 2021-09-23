Олимпийского чемпиона Махова дисквалифицировали за допинг

Срок наказания - четыре года

Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Срок отстранения 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года, сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

В феврале 2020 года Махов провалил допинг-тест - в его анализах был обнаружен гормон роста, передает РИА Новости. Спортсмен объяснил, что препараты принимала его супруга, а они попали к нему в момент близости.

Кабардинец Билял Махов - призер Олимпиады2012 года по вольной борьбе в Лондоне.

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