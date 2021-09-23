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Кабмин отказался вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

12:50
  • четверг
  • 23 сентября 2021

В России с 2016 года отменена индексация пенсий для данной категории граждан

Правительство России не поддержало законопроект, предусматривающий индексацию пенсий работающим гражданам пенсионного возраста.
Пенсионный фонд разъяснил порядок повышения пенсий в течение года

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от фракции ЛДПР, а также членом Совета Федерации Сергеем Леоновым.

В кабмине отметили, что индексация пенсий работающим пенсионерам требует дополнительных средств из федерального бюджета. Однако авторы законопроекта в финансово-экономическом обосновании к документу не указали источники финансирования своей инициативы.

В заключении правительства на законопроект также указано, что ранее кабмин трижды отклонял аналогичные инициативы – в 2017, 2019 и в 2020 годах.

В связи с этим правительство отказалось поддержать данный законопроект, сообщает "Интерфакс".

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в России с 1 января 2016 года. Решение было мотивировано тем, что пенсия является государственным пособием для граждан, утративших трудовую функцию.

При этом единовременную выплату в сентябре 2021 года в размере 10 тысяч рублей, получили все российские пенсионеры, в том числе работающие.

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