Кабмин отказался вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России с 2016 года отменена индексация пенсий для данной категории граждан

Правительство России не поддержало законопроект, предусматривающий индексацию пенсий работающим гражданам пенсионного возраста.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от фракции ЛДПР, а также членом Совета Федерации Сергеем Леоновым.

В кабмине отметили, что индексация пенсий работающим пенсионерам требует дополнительных средств из федерального бюджета. Однако авторы законопроекта в финансово-экономическом обосновании к документу не указали источники финансирования своей инициативы.

В заключении правительства на законопроект также указано, что ранее кабмин трижды отклонял аналогичные инициативы – в 2017, 2019 и в 2020 годах.

В связи с этим правительство отказалось поддержать данный законопроект, сообщает "Интерфакс".

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в России с 1 января 2016 года. Решение было мотивировано тем, что пенсия является государственным пособием для граждан, утративших трудовую функцию.

При этом единовременную выплату в сентябре 2021 года в размере 10 тысяч рублей, получили все российские пенсионеры, в том числе работающие.

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