Вертолет совершил аварийную посадку во дворе больницы Ижевска (видео)

Машина приземлилась на крышу

В Ижевске вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку на территории первой республиканской больницы.

ЧП запечатлели на камеру очевидцы. На кадрах видно, что вертолет приземлился на крышу одного из зданий.

Информация о пострадавших уточняется, передает "Интерфакс". На борту находились четыре человека.

UPD (13:33 мск): На борту находились пациент, пилот, врач и фельдшер. Последний получил незначительный ушиб, рассказал глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По предварительным данным, причиной ЧП стал сильный боковой ветер.

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