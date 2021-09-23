ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вертолет совершил аварийную посадку во дворе больницы Ижевска (видео)

13:00
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Машина приземлилась на крышу

В Ижевске вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку на территории первой республиканской больницы.

ЧП запечатлели на камеру очевидцы. На кадрах видно, что вертолет приземлился на крышу одного из зданий.

Информация о пострадавших уточняется, передает "Интерфакс". На борту находились четыре человека.

UPD (13:33 мск): На борту находились пациент, пилот, врач и фельдшер. Последний получил незначительный ушиб, рассказал глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По предварительным данным, причиной ЧП стал сильный боковой ветер. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вертолет
Вертолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.