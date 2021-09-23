ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрей Бунич: Программа "Миллион призов" перспективный и эффективный инструмент поддержки бизнеса

12:42
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Она может стать постоянной

Программа "Миллион призов" - эффективная технология поддержки и стимулирования потребительского спроса. Об этом сообщил экономист Андрей Бунич. По его словам, при грамотном использовании она может стать постоянной.

"Она может помочь наладить сотрудничество с бизнесом - помочь коммерсантам стимулировать потребление различных товаров и услуг в Москве. Поэтому, я считаю, развитие подобных инициатив важным даже вне всякого выборного контекста", - сказал он.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовавшие в Москве стали участниками розыгрыша призов акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Программа "Миллион призов"
Программа "Миллион призов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.