Андрей Бунич: Программа "Миллион призов" перспективный и эффективный инструмент поддержки бизнеса

Она может стать постоянной

Программа "Миллион призов" - эффективная технология поддержки и стимулирования потребительского спроса. Об этом сообщил экономист Андрей Бунич. По его словам, при грамотном использовании она может стать постоянной.

"Она может помочь наладить сотрудничество с бизнесом - помочь коммерсантам стимулировать потребление различных товаров и услуг в Москве. Поэтому, я считаю, развитие подобных инициатив важным даже вне всякого выборного контекста", - сказал он.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Проголосовавшие в Москве стали участниками розыгрыша призов акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов".

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