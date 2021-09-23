Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского

Президент Украины "пока не готов"

Президент России Владимир Путин встретится со своим украинским коллегой тогда, когда им будет о чем разговаривать.

Два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее Зеленский на полях сессии Генассамблеи ООН заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".

В свою очередь пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров отметил, что переговоры возможны только в том случае, если Путин согласится обсудить "оккупированные Россией территории".

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