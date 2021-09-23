Стало известно о влиянии самоизоляции на активность Путина

Президент продолжает работать

Самоизоляция Владимира Путина не влияет на его рабочую активность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов. Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Накануне Дмитрий Песков уже отвечал на вопрос о самоизоляции Путина. Она никак не меняет суть рабочего процесса президента, подчеркивал он. При этом Песков не смог сказать, сколько Путин пробудет на самоизоляции, пишет РИА Новости.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Президент сообщил, что в его окружении был заболевший коронавирусом человек, с которым он тесно общался весь день. Путин назвал это "естественным экспериментом".

Спустя несколько дней он рассказал, что в его окружении на самом деле не один, а несколько десятков заболевших. Речь идет о людях, которые обеспечивают работу и быт главы государства, уточнил позднее Дмитрий Песков.

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