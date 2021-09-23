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Все члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли

13:09
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Спасателям удалось добраться до места авиакатастрофы

Все шесть человек, находившихся на борту самолета Ан-26, погибли в результате крушения воздушного судна в Хабаровском крае. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Появилось видео с места крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Спасателям удалось добраться до места авиакатастрофы. Они подтвердили гибель всех членов экипажа Ан-26.

В хабаровском минздраве выразили соболезнования родственникам погибших и пообещали оказать психологическую помощь.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России также подтвердили, что при крушении самолета никто не выжил. В ведомстве рассказали, что наземной группе спасателей потребовалось более пяти часов, чтобы добраться по труднодоступной местности до места катастрофы, сообщает РИА Новости.

Самолет Ан-26, который проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов в Хабаровском крае, исчез с радаров в среду, 22 сентября. Утром 23 сентября спасатели МЧС обнаружили с воздуха обломки самолета.

После исчезновения самолета с радаров было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения).

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