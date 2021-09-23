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Появились подробности о церемонии вручения Нобелевской премии-2021

13:31
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Организаторы выбрали гибридный формат из-за коронавируса

Церемония вручения Нобелевской премии в декабре 2021 года пройдет в гибридном формате. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказали в пресс-службе Нобелевского фонда — организатора и распорядителя премии.
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Лауреаты награды будут получать медали и дипломы в своих родных странах. Одновременно с этим в Стокгольме пройдет торжественная церемония, на которой, вероятно, сможет присутствовать местная публика. Решение о проведении награждения в таком формате было принято шведским оргкомитетом в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

При этом формат вручения Нобелевской премии мира, которое проводится в Осло, еще окончательно не определен. Предполагается, что Нобелевский комитет в Норвегии объявит о своем решении в середине октября.

Лауреатов Нобелевской премии объявят в период с 4 по 11 октября. Нобелевская неделя, в ходе которой будут вручать престижные награды, запланирована на 6-12 декабря, сообщается на официальном сайте премии.

Президент России Владимир Путин был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 года. Автор заявки — писатель Сергей Комков. В Кремле рассказали, что не были осведомлены о внесении российского лидера в перечень номинантов.

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