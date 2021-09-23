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Песков ответил на вопрос о введении локдауна в России

13:36
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Ковидная ситуация ухудшается

Кремль не рассматривает возможность введения локдауна в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
В российских регионах школьников переводят на удаленку из-за коронавируса

"На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу"). 

Правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации. Спикер Кремля напомнил, что у региональных властей есть полномочия ввести локдаун на местном уровне.

За минувшие сутки в России впервые за месяц выявили больше 21 тысячи заболевших. Скончались 820 человек, выздоровели 16567 заболевших.

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