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Минздрав рассказал о порядке вакцинации подростков от коронавируса

14:12
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Документы на регистрацию такого препарата подал Центр имени Гамалеи

Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции в России может проводиться только на добровольной основе. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Только с согласия родителей": Кузнецова высказалась о вакцинации детей

Представитель Минздрава подтвердил, что ведомство получило документы от Центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины "Гам-ковид-вак-М" против коронавируса для подростков. Бумаги направят на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о госрегистрации препарата.

Кузнецов уточнил, что говорить о прививках от COVID-19 для подростков можно будет в случае принятия положительного решения о регистрации вакцины. При этом вакцинация подростков возможна исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей, цитирует помощника главы Минздрава ТАСС.

В августе глава центра "Вектор" Ринат Максютов прокомментировал возможность введения вакцинации детей от коронавируса. Он отметил, что в будущем соответствующий препарат нужно иметь, однако сегодня, даже с учетом опасных штаммов коронавируса, детей прививать не нужно.

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