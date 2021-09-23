В Совфеде заявили об отсутствии у Запада аргументов для непризнания выборов

Западные страны сами дискредитировали себя

О попытках вмешательства стран Запада в прошедшие в России парламентские выборы рассказал сегодня глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Андрей Климов подчеркнул: у иностранных государств нет аргументов, чтобы не признавать итоги голосования и нынешний состав Госдумы. Подобный призыв содержится в принятом ещё до выборов докладе Европарламента.

Напротив, западные страны сами дискредитировали себя откровенным желанием вмешаться в наш предвыборный процесс. Однако все попытки фальсификаций и политического давления на Москву ни к чему не привели.

"До регистрации ещё, в конце 20-го года, из США и ряда европейских столиц нам заявляли о том, ну, кто должен быть кандидатом в депутаты Государственной думы. Нам говорили: "Вот этот, этот и этот обязательно должны быть кандидатами Государственной думы", – ещё до объявления выборов Государственной думы. "А если их там не будет, то мы вынуждены будем или, там, будем не признавать ваши выборы", - уверяет Климов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram