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В Совфеде заявили об отсутствии у Запада аргументов для непризнания выборов

14:49
  • четверг
  • 23 сентября 2021

Западные страны сами дискредитировали себя

О попытках вмешательства стран Запада в прошедшие в России парламентские выборы рассказал сегодня глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Андрей Климов подчеркнул: у иностранных государств нет аргументов, чтобы не признавать итоги голосования и нынешний состав Госдумы. Подобный призыв содержится в принятом ещё до выборов докладе Европарламента.

Напротив, западные страны сами дискредитировали себя откровенным желанием вмешаться в наш предвыборный процесс. Однако все попытки фальсификаций и политического давления на Москву ни к чему не привели.

"До регистрации ещё, в конце 20-го года, из США и ряда европейских столиц нам заявляли о том, ну, кто должен быть кандидатом в депутаты Государственной думы. Нам говорили: "Вот этот, этот и этот обязательно должны быть кандидатами Государственной думы", – ещё до объявления выборов Государственной думы. "А если их там не будет, то мы вынуждены будем или, там, будем не признавать ваши выборы", - уверяет Климов.

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