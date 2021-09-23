Завершена сборка самой крупной конструкции Каланчевского путепровода

Арки путепровода установят в феврале

В Москве завершена сборка самой крупной арки Каланчёвского путепровода. Так в городе продолжается реализация проекта Московских центральных диаметров. Готовая конструкция длиной 88 метров и весом 1200 тонн станет частью двухпутного путепровода. Сейчас идет монтаж еще двух пролетных строений, а уже в феврале начнется установка арок. Строители будут использовать метод надвижки.

"Будет перемещаться в трех плоскостях, на свою проектную отметку. Она будет двигаться вдоль железной дороги, приближаться к ней и опускаться по высоте в проектную отметку. В перспективе на этом путепроводе будет располагаться два электрифицированных железнодорожных пути", - сообщил замначальника МЖД по строительству Павел Петровичев.

На освободившемся месте начнут собирать новые арки. Всего запланировано строительство трех путепроводов. Каждый состоит из трех арок. Движение поездов на этом участке сейчас осуществляется в реверсивном режиме, после завершения всех работ в полном объеме будет запущено МЦД-2, а также новая линия МЦД-4.

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