В Москве перевернулась скорая помощь, пострадал подросток

По предварительным данным, скорая ехала на красный свет

Скорая помощь попала в серьезную аварию на улице Генерала Белова несколько часов назад. Среди пострадавших подросток. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения. Видно как спецмашина выезжает на перекресток и в нее на полном ходу врезается иномарка. От сильного удара автомобиль медиков опрокидывается на бок.

В результате 16-летнюю пациентку, которая в тот момент находилась в салоне, госпитализировали с ушибом живота. По предварительным данным, скорая двигалась на запрещающий сигнал светофора. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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